Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe entre l’Atlético et Edinson Cavani…

Publié le 3 février 2020 à 5h15 par T.M.

Au terme d’un long feuilleton, Edinson Cavani n’a donc pas rejoint l’Atlético de Madrid. De quoi mettre en colère les Colchoneros.

En ce mois de janvier, Diego Simeone avait une priorité et elle avait un nom : Edinson Cavani. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid a, en effet, fait le forcing pour attirer le buteur du PSG. Toutefois, les Colchoneros n’ont pas réussi à trouver d’accord avec Leonardo, qui n’a fait aucun cadeau à son homologue madrilène. Un échec qui reste en travers de la gorge de l’Atlético. Et ce samedi, Enrique Cerezo, président madrilène, n’a pas hésité à s’en prendre à… Cavani.

« Qui est Enrique Cerezo ? »