Mercato - PSG : Le clan Cavani en rajoute une couche sur son transfert avorté !

Publié le 2 février 2020 à 19h45 par H.G. mis à jour le 2 février 2020 à 19h51

Alors qu’Enrique Cerezo n’a pas caché qu’il avait en travers de la gorge l’attitude du clan Cavani après son transfert avorté, la mère du joueur est sortie du silence pour défendre son fils.

A six mois de la fin de son contrat au PSG, Edinson Cavani voulait quitter le club de la capitale cet hiver. En manque de temps de jeu en raison de la concurrence imposée par Mauro Icardi et à cause de trop nombreuses blessures, l’attaquant uruguayen aurait aimé se relancer du côté de l’Atlético de Madrid. Toutefois, les Colchoneros ne sont jamais parvenus à trouver un accord avec le PSG, conduisant ainsi le Matador à rester dans la capitale française jusqu’au terme de son bail en juin prochain. Et depuis ce départ manqué, l’affaire tourne au règlement de compte entre l’entourage d’Edinson Cavani et l’Atlético de Madrid. En effet, après qu’Enrique Cerezo ait pointé du doigt la relation du joueur avec ses représentants et sa famille sans révéler pourquoi le transfert avait capoté, Walter Guglielmone a répondu qu'Edinson Cavani rêvait de jouer au sein du club madrilène et que ses envies de départ n’avaient rien à voir avec une histoire d’argent. Et ce dimanche, Berta Gomez, la mère d’Edinson Cavani, a confirmé la version de l’agent du buteur de 32 ans.

« Il était prêt à baisser son salaire pour jouer à l’Atleti »