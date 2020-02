Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce de Van de Beek sur son avenir !

Publié le 2 février 2020 à 17h30 par T.M.

Resté à l’Ajax Amsterdam l’été dernier, Donny Van de Beek pourrait finalement partir au terme de cette saison. Le Néerlandais s’est d’ailleurs confié sur son avenir.

Avec Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt, Donny Van de Beek était l’autre grande révélation de la saison dernière à l’Ajax Amsterdam. Et si les deux premiers sont partis durant l’intersaison, le milieu de terrain est finalement resté au sein du club amstellodamois, même si les prétendants ne manquaient pas à l’instar du Real Madrid. Van de Beek continue donc de briller sur les pelouses néerlandaises et les Merengue n’auraient pas oublié le protégé d’Erik ten Hag, au point qu’un accord ait déjà été annoncé par certains médias pour le prochain mercato estival.

« Tout est encore ouvert »