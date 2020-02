Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Morgan Sanson sur son arrivée à l’OM !

Publié le 2 février 2020 à 16h30 par T.M.

En janvier 2017, Morgan Sanson a posé ses valises à l’OM, lui qui arrivait de Montpellier. Un nouveau chapitre qui a permis au Français de répondre à certaines questions.

Depuis son arrivée à la tête de l’OM, Frank McCourt a dépensé plusieurs millions d’euros sur le marché des transferts. Et le meilleur coup du club phocéen est certainement Morgan Sanson. Arrivé en provenance de Montpellier, le milieu de terrain de 25 ans est aujourd’hui l’un des maillons forts du schéma d’André Villas-Boas. Sous le maillot de l’OM, Sanson montre donc toute l’étendue de son talent que ce soit en marquant ou encore délivrant des passes décisives. Un nouveau challenge que recherchait le principal intéressé…

« J'avais la conviction d'être costaud »