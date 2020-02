Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'entraîneur de Valence se réjouit pour Rodrigo !

Publié le 2 février 2020 à 14h30 par J.-G.D.

Devant les journalistes, Albert Celades, entraîneur de Valence, ne cache pas sa satisfaction d’avoir conservé Rodrigo Moreno suite à son arrivée ratée au FC Barcelone.

Le nom de Rodrigo Moreno a circulé au FC Barcelone pendant le mercato hivernal. Pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Les dirigeants du Barça ont finalement rompu les négociations avec leurs homologues de Valence. Les deux parties n’auront jamais trouvé un terrain d’entente pour le transfert ou le prêt avec option d’achat de l’international espagnol. Il faut dire que le club Che exigeait 60M€. Lors de sa conférence de presse après la victoire face au Celta Vigo (1-0), Albert Celades, coach valencien, revient sur l’hiver agité de Rodrigo.

« Le fait que Rodrigo reste est une énorme satisfaction pour nous »