Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un entretien au sommet à venir entre Bartomeu et Abidal ?

Publié le 2 février 2020 à 10h30 par J.-G.D.

La presse espagnole fait une grande annonce sur l’avenir d’Éric Abidal. Le directeur sportif du Barça désirerait discuter avec Josep Maria Bartomeu dans un but bien précis.

La question du remplaçant de Luis Suarez sera restée sans réponse lors du mercato hivernal. Le Barça ne manquait pas de noms afin de pallier la longue blessure de l’Uruguayen cet hiver. Rodrigo Moreno (Valence), Cédric Bakambu (Beijing Guoan), Fernando Llorente (Naples) ou Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) seront donc restés à la porte du Camp Nou. Le travail d’Éric Abidal n’aura finalement pas porté ses fruits, et cette situation tracasserait actuellement le secrétaire technique du FC Barcelone.

Un entretien demandé par Éric Abidal et Ramon Planés ?