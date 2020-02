Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive en préparation pour Paul Pogba ?

Publié le 2 février 2020 à 12h30 par La rédaction

De retour à Manchester United, Paul Pogba éveille les convoitises à la Juventus, son ancien club. Alors que la question d'un départ se posera à nouveau durant l'été pour le Français, la Vieille Dame espérerait bien le recruter.

Cible prioritaire de Zinedine Zidane l’été dernier, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. Toutefois, le champion du monde aspirerait toujours à à partir et rejoindre un club susceptible de remporter la Ligue des Champions, alors que Manchester United peine chaque année à se qualifier pour la compétition. Et les deux clubs les plus cités pour accueillir Paul Pogba se nomment la Juventus et le Real Madrid. La question est maintenant de savoir qui raflera la mise pour le milieu de terrain français.

Une offensive de la Juventus en préparation ?