Mercato - Real Madrid : Un assaut pour Pogba déjà prévu ?

Publié le 2 février 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que le Real Madrid n’a témoigné que de l’arrivée de Reinier Jesus cet hiver, Zinedine Zidane verrait toujours en Paul Pogba une priorité à terme. Mais la Juventus pourrait bien griller la priorité à l’entraîneur du Real Madrid dans ce dossier.

Bien qu’il n’ait enfilé la tunique de Manchester United qu'à deux reprises (Watford et Newcastle durant le Boxing Day) depuis le match nul concédé à Old Trafford en septembre dernier face à Arsenal (1-1), Paul Pogba conserve une belle cote sur le marché des transferts. En effet, Zinedine Zidane rêverait à l’instar de l’été dernier, attirer son compatriote au Santiago Bernabeu lors du prochain mercato estival. Cependant, le Real Madrid n’est pas seul sur ce dossier. La Juventus prévoirait de frapper un grand coup sur le marché et aurait également coché le nom du champion du monde tricolore dans sa short-list.

Pogba 2020, l’objectif de la Juventus !