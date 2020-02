Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Solskjaer juge son nouvel attaquant

Publié le 2 février 2020 à 11h20 par T.M.

Dans les derniers instants du mercato hivernal, Manchester United a enregistré le prêt d’Odion Ighalo. Un renfort analysé par Ole Gunnar Solskjaer.