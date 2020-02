Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Pochettino… Les coulisses de l’arrivée de Setién !

Publié le 2 février 2020 à 13h00 par La rédaction

Avant d'installer Quique Setién sur le banc du FC Barcelone, les dirigeants du club catalan auraient activé de nombreuses pistes, en vain.

Le début de saison compliquée de Barcelone a eu raison d’Ernesto Valverde. Trop défensif, pas assez centré sur la possession, l’Espagnol ne correspondait pas assez à la philosophie du Barça. Et si son remplaçant correspond plus à ces critères, Quique Setién n’était absolument pas le premier choix au Barça selon As .

Le Barça aurait reçu le refus 5 entraîneur cet hiver