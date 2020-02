Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal en grand danger pour ce talent français ?

Publié le 2 février 2020 à 17h00 par J.-G.D.

Intéressé par le profil de Jérémie Boga (Sassuolo) en vue du mercato estival, le FC Barcelone pourrait faire face à une terrible concurrence.

Dans le viseur du FC Barcelone en décembre selon les récentes informations de Gianluca Di Marzio, Jérémie Boga aurait toujours les faveurs du club catalan. Comme indiqué par Foot Mercato avant le terme du mercato hivernal, le Barça aurait pris des renseignements sur l’ailier de Sassuolo en vue d’une offensive l’été prochain. Auteur d’une saison assez convaincante en Italie, l’ancien Rennais disposerait de plusieurs courtisans, dont l’AS Monaco, Chelsea ou l’Atalanta Bergame. Et l’intérêt des clubs de Serie A concernant Boga se confirmerait assez sérieusement.

Naples, l’AS Rome et la Premier League en pinceraient pour Boga