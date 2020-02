Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier coup déjà programmé par Leonardo pour cet été ?

Publié le 2 février 2020 à 18h15 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, commencerait déjà à poser les bases de son prochain mercato estival.

L’hiver a été calme pour Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a activé plusieurs pistes, mais finalement il a décidé de n’aller au bout d’aucune d’entre elles. Le possible départ raté d’Edinson Cavani a surement dû avoir un impact sur cela. Le mois de janvier à peine fini, l’homme fort du PSG semble déjà penser à cet été et en Italie, on connaitrait déjà sa priorité…

Leonardo déjà prêt à passer à l’attaque pour Tonali