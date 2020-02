Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce grand espoir du PSG qui fait le point sur son avenir !

Publié le 2 février 2020 à 17h45 par La rédaction

Alors que le PSG commence à avoir l’habitude de perdre ses pépites, le jeune latéral gauche des U19, Ziyad Larkèche a fait le point sur son avenir.

L’exode des jeunes joueurs formés au PSG ne semble pas près de s’arrêter. Cette année, les deux dossiers chauds se nomment Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Les deux jeunes commencent à émerger en équipe première alors qu’ils n’ont pas encore signé de premier contrat professionnel. Ils pourront donc, à moins qu’ils ne signent leur premier contrat professionnel avec le PSG, s’engager où ils le souhaitent à l’issue de la saison. Cela pourrait également être le cas de Ziyad Larkèche, prometteur latéral gauche de 17 ans qui évolue actuellement avec les U19 du PSG. Il a récemment fait le point sur son avenir.

« Je suis en fin de contrat à la fin de la saison, mais je reste concentré sur le terrain »