Mercato - PSG : Leonardo a encore des dossiers très chauds !

Publié le 3 février 2020 à 4h15 par La rédaction

Après un mercato d'hiver finalement très calme, Leonardo a toutefois du pain sur la planche en vue de l'été prochain. De nombreux dossiers vont effectivement se présenter pour le directeur sportif du PSG.

Le calme avant la tempête ? Cet hiver, le Paris Saint-Germain s'est montré très discret n'enregistrant aucun renfort, une première sur un mercato depuis l'arrivée de QSI. Côté départ, malgré la situation d'Edinson Cavani, annoncé avec insistance proche de l'Atlético de Madrid, ou encore celle de Layvin Kurzawa, dont le départ à la Juventus, dans le cadre d'un échange avec Mattia De Sciglio, a capoté au dernier moment, personne n'a quitté le PSG cet hiver. Cependant, Leonardo a encore du pain sur la planche.

Pas de repos pour Leonardo

En effet, le directeur sportif du PSG va notamment devoir rapidement s'occuper des fins de contrat. Si Edinson Cavani et Layvin Kurzawa devraient partir libres après passés proches du départ cet hiver, la question se pose encore pour Thiago Silva, Thomas Meunier et Eric Maxim Choupo-Moting. Mais surtout, la situation la plus délicate concerne Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, deux grands espoirs du club qui n'ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel. En parallèle, Leonardo devra également travailler pour renforcer l'effectif. Autrement dit, le dirigeant brésilien est loin d'être au repos après la fermeture du mercato.