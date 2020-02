Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme crainte en interne pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 3 février 2020 à 19h15 par B.C.

Alors que le PSG tente toujours de prolonger Kylian Mbappé, la direction parisienne aurait de sérieux doutes sur les intentions du Français.

La récente altercation entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé ne fait qu’accentuer les rumeurs pour l’avenir de l’international français, grande priorité du Real Madrid. En effet, la presse espagnole n’hésite pas à indiquer que l’attaquant multiplierait volontairement ses prises de bec avec l’entraîneur du PSG afin de faciliter son départ l’été prochain. Une stratégie qui ne risque pas d’arranger les affaires de Leonardo, déterminé à prolonger la star française avant l’ouverture du mercato estival. Cependant, plusieurs personnes en interne commenceraient à s’interroger au sujet de l’avenir de Mbappé.

Des doutes en interne concernant Mbappé…