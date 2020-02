Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien buteur du Barça révèle les raisons de son départ !

Publié le 3 février 2020 à 20h00 par La rédaction mis à jour le 3 février 2020 à 20h09

Abel Ruiz, qui a quitté le FC Barcelone cet hiver pour rejoindre le Sporting Braga, est revenu sur les raisons de son départ.

Le FC Barcelone s'est séparé d'Abel Ruiz lors du dernier mercato hivernal. L'avant centre a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Braga qui lèvera l'option d'achat obligatoire de 8M€ à l'issue de la saison. Cantonné à évoluer avec l'équipe réserve et barré par la concurrence au sein de l'équipe première, Abel Ruiz a décidé de quitter le FC Barcelone afin d'obtenir du temps de jeu dans un grand championnat. Interrogé sur son transfert, le joueur espagnol a tenté de justifier son départ.

« Vous voyez que vous ne progressez pas, que vous ne profitez pas du tout de votre vie quotidienne »