Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La terrible révélation d’Ivan Rakitic sur son départ avorté…

Publié le 3 février 2020 à 8h30 par A.M. mis à jour le 3 février 2020 à 8h44

Au cœur de nombreuses rumeurs durant le mois de janvier, Ivan Rakitic est finalement resté au FC Barcelone. Et le Croate affiche désormais sa colère.

Le mercato d’hiver du FC Barcelone s’est essentiellement concentré sur les ventes. En effet, Jean-Clair Todibo, Carles Pérez, Carles Aleña, Abel Ruiz et Moussa Wagué ont quitté le club durant le mois de janvier sans qu’aucun joueur ne soit recruté pour la seconde partie de saison. Toutefois, le Barça aurait également pu voir partir Ivan Rakitic, régulièrement annoncé du côté de la Juventus dans le cadre d’un échange avec Federico Bernardeschi.

«J'ai envisagé de partir cet hiver»