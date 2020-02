Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Cavani… Tuchel valide un énorme choix de Leonardo !

Publié le 3 février 2020 à 18h15 par A.M.

Depuis le retour de Leonardo au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, la fermeté semble être de retour. Et cela enchante Thomas Tuchel.

L’été dernier, le PSG a annoncé le retour de Leonardo au poste de directeur sportif, six ans après son départ. Et le Brésilien n’a pas tardé à remettre de l’ordre en interne en affirmant sa fermeté dans plusieurs dossiers chauds. L’été dernier, Leonardo s’est ainsi montré inflexible pour Neymar malgré la volonté du joueur de rejoindre le FC Barcelone. De même cet hiver avec Edinson Cavani, bien que son contrat prenne fin en juin prochain. Un comportement qui redonne l’impression d’une institution forte, et cela enchante Thomas Tuchel.

«J'ai l'impression que nous sommes forts ensemble»