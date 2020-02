Foot - PSG

PSG - Polémique : Une intervention décisive de Leonardo dans le clash Mbappé-Tuchel ?

Publié le 3 février 2020 à 12h15 par La rédaction

Après l’accrochage entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel samedi lors de PSG-Montpellier, Leonardo aurait prévu de prendre bientôt la parole pour mettre fin à la polémique.

Si le PSG a largement dominé Montpellier samedi au Parc des Princes (5-0), la rencontre a surtout été marquée par l'épisode de la sortie de Kylian Mbappé. L'attaquant français, qui n'a pas apprécié d'être sorti du terrain par Thomas Tuchel, a clairement affiché son mécontentement, et ces images ont fait couler beaucoup d'encre depuis deux jours. D'ailleurs, pour éteindre rapidement l'incendie, la direction du PSG pourrait bientôt intervenir par le biais de Leonardo.

Leonardo devrait vite expliquer tout cela publiquement