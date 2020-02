Foot - PSG

PSG : Leandro Paredes déclare sa flamme au PSG !

Publié le 3 février 2020 à 7h45 par H.G.

Alors qu’il commence petit à petit à se faire une place au sein de l’effectif du PSG, Leandro Paredes a clamé tout son bonheur d’évoluer au sein du club de la capitale.

Arrivé en janvier 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg contre 47M€, Leandro Paredes a connu des premiers mois difficiles au PSG. L’Argentin semblait même ne plus figurer dans les plans de Thomas Tuchel en début de saison et un départ lors du mercato d’hiver semblait être l’option la plus probable. Cependant, la tendance s’est radicalement inversée : Leandro Paredes a commencé à afficher un très bon visage dans le milieu à deux du PSG au sein du 4-4-2 concocté par Thomas Tuchel. Ainsi, le milieu de 25 ans est finalement resté à Paris cet hiver et s’est même payé le luxe d’être capitaine contre Pau en 1/8è de finale de Coupe de France mercredi dernier. Une chose qui ne manque pas de rendre fier Leandro Paredes, comme il l’a confié sur le site internet du PSG.

« J'ai une très bonne relation avec tout le monde »