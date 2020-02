Foot - PSG

PSG - Malaise : Un geste fort opéré par Neymar ?

Publié le 2 février 2020 à 23h45 par A.D.

Neymar fêtera son anniversaire ce dimanche soir dans une discothèque parisienne. Selon Isabela Pagliari, cette soirée devrait être «plus discrète» que lors des années précédentes.

Neymar devrait être plus raisonnable cette année. Pour célébrer ses 28 ans (5 février), la star du PSG aurait prévu une fête ce dimanche soir dans une discothèque parisienne. Comme l’a indiqué Isabela Pagliari, Neymar devrait faire moins de folies qu’à l’accoutumée.

«Ce sera plus discret que par le passé»