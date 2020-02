Foot - PSG

PSG : Ce joueur de l’OM qui déclare sa flamme à Marco Verratti !

Publié le 2 février 2020 à 14h15 par T.M.

Malgré la rivalité qui règne entre le PSG et l’OM, Morgan Sanson n’a pas caché son admiration pour Marco Verratti.

Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti a débarqué en provenance de Pescara en étant inconnu du grand public. Toutefois, au fil des saisons, grâce à son talent, l’Italien est devenu l’un des chouchous du Parc des Princes et l’un des cadres de l’équipe de Thomas Tuchel. A 27 ans, Verratti fait d’ailleurs aujourd’hui partie des meilleurs à son poste et beaucoup de joueurs prennent exemple sur lui. C’est notamment le cas de Morgan Sanson, bien que le Français évolue actuellement à l’OM, le grand rival du PSG.

« J’aime beaucoup de choses chez lui »