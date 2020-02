Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La déclaration retentissante de l'agent de Gareth Bale sur son avenir !

Publié le 3 février 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors que Gareth Bale est depuis plusieurs mois au coeur des spéculations, son agent a tenu à mettre les choses au clair et a assuré que son joueur se plaît au Real Madrid

Gareth Bale traverse une passe difficile au Real Madrid. Actuellement blessé, l'attaquant a perdu sa place de titulaire et ne fait plus partie des premiers choix dans l'esprit de Zinédine Zidane. Face à cette situation délicate, Gareth Bale aurait envisagé un départ cet hiver. Des rumeurs ont fait état d'un intérêt du côté de la Chine ou encore de Tottenham sans pour autant que cela se concrétise. Interrogé sur la situation de Gareth Bale, son agent Jonathan Barnett a tenu à mettre les choses au clair et a assuré que le Gallois était très heureux à Madrid.

« Nous avons discuté avec le Real Madrid et ils savent ce qui se passe »