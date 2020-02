Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane voudrait recruter une jeune pépite de Ligue 1 !

Publié le 3 février 2020 à 11h00 par La rédaction

À seulement 16 ans, Rayan Cherki commence peu à peu à émerger en équipe première à l'OL. Ses excellentes performances auraient attiré l’attention de l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane.

Rayan Cherki est une des révélations de ce début de saison en Ligue 1. Surclassée tout au long de sa formation à l'OL, la pépite de 16 ans est logiquement arrivée très prématurément aux portes du groupe professionnel. Et si Rudi Garcia avait annoncé vouloir le préserver le plus possible, les excellentes prestations de Cherki et l’accumulation de blessures à Lyon lui ont forcé la main. Le coach de l’OL a aligné Rayan Cherki à 10 reprises cette saison pour 3 buts. Des performances qui vaudraient au prodige lyonnais l’intérêt d’un certain Zinedine Zidane.

Zidane suivrait Rayan Cherki depuis longtemps