Real Madrid - Malaise : Le message fort de Zidane sur Gareth Bale !

Publié le 1 février 2020 à 19h30 par A.D.

Depuis de longs mois, Gareth Bale se trouve dans une situation très compliquée au Real Madrid. Alors qu’il ne l’a pas convoqué ce samedi contre l’Atlético (1-0), Zinedine Zidane a évoqué le cas de son attaquant gallois.

Zinedine Zidane compte toujours sur Gareth Bale. C’est en tous les cas ce qu’il a lui-même expliqué. Depuis de longs mois, l’international gallois vit des moments compliqués au Real Madrid. Loin de faire partie des priorités de Zinedine Zidane, Gareth Bale peine à emmagasiner du temps de jeu cette saison. Ce qui aurait pu provoquer son départ lors de la dernière fenêtre de transferts. Alors que le mercato a fermé ses portes, Zinedine Zidane n’a pas convoqué Gareth Bale face à l’Atlético (1-0) ce samedi. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, le technicien du Real Madrid s’en est expliqué.

«Je vais compter sur lui jusqu’au bout»