Real Madrid - Malaise : Cette sortie forte de Zidane sur Gareth Bale !

Publié le 28 janvier 2020 à 20h30 par J.-G.D.

Lors de son point presse ce mardi, avant les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, Zinedine Zidane se prononce sur la situation de Gareth Bale au Real Madrid.

Transféré à l’été 2013 pour près de 100M€, Gareth Bale n’aura jamais réussi à totalement s’imposer au Real Madrid. L’international gallois fait face à de nombreuses critiques depuis plusieurs mois, notamment sur son incapacité à apprendre l’espagnol et donc s’intégrer dans le vestiaire. L’ailier madrilène multiple également les blessures depuis son transfert, dont la dernière en date, à la cheville. Bale pourrait donc rater le huitième de finale de la Coupe du Roi mercredi soir, sur la pelouse de Saragosse. Une situation commentée par Zinedine Zidane, coach du Real, devant les journalistes.

« Je ne suis pas là pour parler de ça »