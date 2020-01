Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une demande à 60M€ pour l’avenir de Gareth Bale ?

Publié le 28 janvier 2020 à 10h00 par J.-G.D.

Apparemment désireux de compter sur Gareth Bale pour le reste de la saison, Ole Gunnar Solskjær, coach de Manchester United, demanderait à sa direction de sortir le chéquier concernant l'ailier du Real Madrid.

« Il a deux ans et demi de contrat ici. Il va bien, il sera là et tout ira bien. (…) Un prêt en Premier League ? Non, jamais. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, pourquoi serait-il prêté ? C’est ridicule ». Les récentes déclarations de Jonathan Barnett, agent de Gareth Bale, ne laissaient pas de place au doute sur un départ cet hiver. le représentant de l’ailier du Real Madrid aurait ainsi repoussé toutes les propositions venant de Premier League, malgré l’intérêt de Tottenham. José Mourinho enterait en effet de rapatrier le Gallois chez les Spurs . Mais c’est sans compter sur les intentions d’Ole Gunnar Solskjær, son homologue de Manchester United, pour Gareth Bale.

Une exigence de Solskjær à propos de Bale ? Une offre de 60M€ ?