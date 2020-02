Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Bale lâche une réponse claire à José Mourinho !

Publié le 3 février 2020 à 14h00 par La rédaction

Tottenham aurait été intéressé par un transfert de Gareth Bale cet hiver. Mais selon l'agent du Gallois, le joueur n'avait aucune chance de rejoindre les Spurs.

Le mercato hivernal a fermé ses portes et Gareth Bale est finalement resté au Real Madrid. Pourtant, l'attaquant n'était pas assuré de poursuivre sa carrière au sein du club Merengue . Le joueur de 30 ans a perdu sa place de titulaire et a rencontré plusieurs pépins physiques depuis le début de la saison. Ainsi, un départ cet hiver n'aurait pas été exclu d'autant plus que Tottenham lui aurait fait les yeux doux. Mais comme annoncé par le 10 Sport, les Spurs n'ont pas lancé les grandes manoeuvres sur ce dossier.

« Il n'y avait aucune possibilité de retourner à Tottenham»