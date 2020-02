Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il tenter le coup Paul Pogba ?

Publié le 15 février 2020 à 8h00 par La rédaction

En Italie, on annonçait vendredi que Leonardo s’intéresserait au profil de Paul Pogba. Cependant, en prenant en considération la rude concurrence que devraient lui imposer le Real Madrid et la Juventus, le directeur sportif du PSG doit-il tenter sa chance avec la star de Manchester United ?

Et si Leonardo frappait un grand coup sur le marché l’été prochain en s’attachant les services de Paul Pogba ? À la recherche d’un élément capable de considérablement renforcer l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG aurait ciblé plusieurs profils dont Sandro Tonali, Lucas Paqueta ou encore Allan. Cependant, Leonardo pourrait privilégier un joueur plus expérimenté. Journaliste italien, anciennement à La Gazzetta dello Sport , Nicolo Schira lâchait une petite bombe vendredi matin en révélant que le PSG serait l’un des prétendants pour Paul Pogba. Cependant, il ne serait ni le seul ni le mieux placé dans cette opération…

Leonardo dans le coup pour Pogba, mais un retour à la Juventus n’est pas à exclure d’après Mino Raiola !