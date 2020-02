Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à passer à l’attaque pour Paul Pogba ?

Publié le 14 février 2020 à 10h45 par T.M.

Retenu par Manchester United l’été dernier, Paul Pogba devrait finalement partir dans les prochains mois. Et le PSG aurait bien un œil attentif sur le Français.

Aujourd’hui, Paul Pogba est toujours un joueur de Manchester United. Néanmoins, le protégé d’Ole Gunnar Solskajer aurait encore des envies d’ailleurs après son transfert avorté l’été dernier. Et jusqu’à présent, cela se résumait à une lutte entre le Real Madrid et la Juventus pour Pogba. La bataille s’annonce donc rude pour le milieu de terrain français, mais le PSG pourrait bien mettre son grain de sel dans ce dossier.

Le PSG se mêle à la course !

Journaliste italien, Nicolo Schira annonce une grande nouvelle dans le dossier Paul Pogba ce vendredi. Après avoir confirmé que la Juventus et le Real Madrid étaient déjà à la lutte pour le joueur de Manchester United, il a ajouté que le PSG était également intéressé. Régulièrement, le nom de Pogba est associé avec le club de la capitale. Cette fois, la porte pourrait s’ouvrir pour Leonardo. Durant le prochain mercato estival, le Français n’aurait plus qu’une année de contrat et son départ apparaît comme inévitable. Le PSG arrivera-t-il à rafler la mise ? Réponse cet été.