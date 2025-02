Mohamed Salah : Jackpot pour le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec Liverpool, Mohamed Salah est annoncé comme une piste plausible pour le prochain mercato estival du PSG. Le journaliste du Parisien Adrien Chantegrelet indique d’ailleurs que cette recrue serait un gros coup marketing pour le club de la capitale, mais qu’elle poserait néanmoins problème avec le nouveau projet mis en place au PSG.

Le PSG prépare-t-il un gros coup en vue du prochain mercato estival avec Mohamed Salah ? L’attaquant égyptien de 32 ans arrive en fin de contrat avec Liverpool et semble bien parti pour partir libre à l’issue de la saison. Depuis maintenant plusieurs semaines, le PSG est évoqué comme une option particulièrement crédible pour Salah, et ce dossier continue de faire réagir.

« Rien n’est figé »

Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Adrien Chantegrelet a fait le point sur le dossier Salah au PSG : « En l'état, Salah a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat, qui expire à la fin de la saison. Les choses peuvent changer et rien n'est figé. En décembre dernier, le PSG avait démenti auprès du Parisien une arrivée imminente de l'Égyptien », explique-t-il, avant d’annoncer que le PSG réaliserait un gros coup sur le plan marketing avec l’attaquant des Reds.

« Une opportunité à saisir »

« Qu'en sera-t-il cet été ? Salah est une star et son arrivée à Paris serait un coup énorme sur le plan sportif et marketing. Ça serait une opportunité à saisir, mais je ne sais pas si le club, qui s'est lancé dans ce nouveau projet tourné vers le collectif, serait aujourd'hui prêt à refaire de la place pour un joueur de cette envergure », poursuit le journaliste. Reste donc à savoir quelles seront concrètement les positions de Salah et du PSG en fin de saison…