Mercato - PSG : Et si Adrien Rabiot éloignait Paul Pogba du PSG ?

Publié le 15 février 2020 à 19h15 par A.D.

Le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient à la lutte pour Paul Pogba. Pour devancer ses concurrents, La Vieille Dame pourrait toutefois se servir d’Adrien Rabiot ou d'Aaron Ramsey.

La Juventus aurait monté un nouveau plan pour Paul Pogba. Depuis de longs mois, le milieu de terrain de Manchester United serait dans le viseur du Real Madrid et de la Juventus. Lors des derniers mercato, la Maison-Blanche et la Vieille Dame auraient tenté d’arracher Paul Pogba aux Red Devils . Mais ces derniers se seraient montrés intransigeants. Alors que son contrat arrivera à terme en juin 2021, La Pioche serait désormais dans le viseur du PSG. Et pour remporter sa bataille face à Zinedine Zidane et Leonardo, Maurizio Sarri aurait une stratégie bien précise.

Adrien Rabiot inclus dans le deal pour Paul Pogba ?