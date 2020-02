Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie XXL de Raiola sur l'avenir de Pogba !

Publié le 15 février 2020 à 11h15 par A.D.

Alors qu'il serait dans le viseur du PSG, du Real Madrid et de la Juventus, Paul Pogba pourrait faire ses valises lors de la prochaine fenêtre de transferts. Mino Raiola a annoncé la couleur pour l’avenir du milieu de terrain de Manchester United.

Mino Raiola entretient le suspens pour Paul Pogba. Alors que son protégé figurerait sur les tablettes du Real Madrid, du PSG et de la Juventus, le célèbre agent a dernièrement ouvert la porte à un départ chez les Bianconeri. « Comme pour Ibra, l'Italie est aussi une deuxième maison pour (Paul) Pogba et cela ne le dérangerait pas de rentrer à la Juve, mais nous en parlerons après l'Euro. Il veut jouer au plus haut niveau, mais il ne peut certainement pas s'échapper maintenant si les choses ne vont pas bien », a-t-il confié ce vendredi en zone mixte après Milan-Juventus. Et lors d’un entretien accordé à Tuttosport , Mino Raiola a fait passer un nouveau message sur l’avenir de Paul Pogba.

«À la fin de la saison, on verra s’il reste ou non»