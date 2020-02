Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point de Létang sur les contacts pour Camavinga !

Publié le 15 février 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane aurait fait d’Eduardo Camavinga sa cible pour renforcer le milieu du Real Madrid ces prochaines saisons, Olivier Létang, ancien président du Stade Rennais, a démenti l’existence de contacts.

L’explosion d’Eduardo Camavinga au plus haut niveau ne pouvait pas passer inaperçue. À seulement 17 ans, Camavinga est un titulaire indiscutable de Julien Stéphan au Stade Rennais. Et logiquement, de nombreux clubs européens seraient intéressés. Le Real Madrid, le Milan AC, La Juventus et Manchester City seraient prêts à passer à l’action l’été prochain. Selon plusieurs sources en Espagne, le Real Madrid aurait un temps d’avance et aurait déjà entamé les premiers contacts avec le Stade Rennais. Mais il n’en serait rien à en croire Olivier Létang, désormais à l’écart de son ancienne fonction de président de Rennes.

«Les discussions n'ont simplement jamais existé entre les deux clubs »