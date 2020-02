Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane face à un nouveau problème avec Gareth Bale ?

Publié le 15 février 2020 à 15h00 par B.C.

Alors que le Brexit devrait avoir des effets sur les clubs de Premier League, le Real Madrid pourrait également être impacté à cause de Gareth Bale. Explications.

Gareth Bale est décidément la source de nombreux problèmes au Real Madrid. L’attaquant gallois, qui peine à s’illustrer sous les ordres de Zinedine Zidane, a été au cœur de plusieurs polémiques depuis le début de la saison à travers quelques gestes maladroits et déplacés. Assez pour le placer dans le collimateur d’une partie des supporters du Real Madrid, mais également de certains dirigeants qui souhaiteraient le voir partir. Et le Brexit ne risque pas d’arranger sa situation.

Un nouveau problème Gareth Bale à cause… du Brexit ?