Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre de Beckham entre les mains de Gareth Bale ?

Publié le 14 février 2020 à 19h30 par T.M.

Alors que Gareth Bale est toujours un joueur du Real Madrid, l’avenir du Gallois pourrait bien s’écrire du côté de l’Inter Miami. Explications.

L’avenir de Gareth Bale est au centre de nombreux débats au Real Madrid. Et alors que le représentant du Gallois avait assuré qu’il irait jusqu’au bout de son contrat, soit jusqu’en 2022, un départ reste tout de même d’actualité. La question est de savoir qui déboursera plusieurs millions d’euros pour récupérer Bale. Et finalement, c’est David Beckham, ancien de la Casa Blanca, qui pourrait rendre un énorme service au Real Madrid dans ce dossier.

Une offre XXL pour Bale ?