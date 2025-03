Danse avec les stars : Adil Rami menacé, la décision qui ne passe pas

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami, toujours en lice dans "Danse avec les stars", a frôlé l'élimination après un face-à-face avec Florent Manaudou et Eve Gilles. Si le public a choisi de sauver le champion du monde 2018 et le médaillé olympique de natation au détriment de la Miss France 2024, la décision n’a pas fait l’unanimité sur les réseaux sociaux.

L’aventure continue pour Adil Rami dans « Danse avec les stars », mais l’ancien joueur de l’OM n’est pas passé loin de la catastrophe. Une semaine après l’élimination de Frank Leboeuf, c’est le champion du monde 2018 qui est passé par le face-à-face à trois avec sa partenaire Ana Riera après le vote du public, se retrouvant face aux couples Florent Manaudou/Elsa Bois et Eve Gilles/Nino Mosa.

Adil Rami sauvé

Finalement, c’est la Miss France 2024 qui a pris la porte ce vendredi soir, le public préférant sauver Florent Manaudou et Adil Rami, ainsi que leur partenaire de danse. « En vrai, je suis contente du face-à-face qu’on a fait, de la prestation qu’on a réalisée, a réagi Eve Gilles sur TF1 dans la foulée de son élimination. J’ai essayé de me donner à fond et je suis contente d’avoir fait cette saison avec toi, Nino. » Mais sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs se sont montrés moins compréhensifs.

L'élimination de Miss France 2024 critiqué

Plusieurs internautes ont en effet critiqué la position du jury à l’égard d’Eve Gilles. « Kamel Ouali n’a rien à faire dans cette émission. Il juge par affinité et non par mérite. Ce soir on a massacré Eve avec les notes. Préférer Adil Rami à Ève Gilles je doute de ses capacités de juge », estime l’une d’elle, ciblant l’ancien professeur de la Star Academy présent exceptionnellement sur le plateau de DALS. « Pour moi Eve Gilles ne méritait pas de partir, je trouve qu’elle a bien géré, même son face à face contrairement à d’autres, mais bon comme il y a de l’injustice dans DALS », ajoute un autre fan de l’émission.