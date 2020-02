Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce coup bas que préparerait Gareth Bale…

Publié le 13 février 2020 à 17h00 par A.C.

Gareth Bale aurait des idées claires au sujet de son avenir et cela ne devrait pas vraiment plaire aux dirigeants du Real Madrid.

Les années passent et la situation de Gareth Bale à Madrid ne change pas. Le Gallois semble de plus en plus être persona non grata au Real Madrid et cela s’est d’ailleurs encore plus accentué avec le retour de Zinedine Zidane. Ce n’est pas un secret, le Français n’est pas un grand fan du joueur de 30 ans et son départ est évoqué à chaque début de mercato. Gareth Bale est toutefois toujours au Real Madrid et ce n’est pas demain que cela devrait changer, comme l’a assuré plusieurs fois son agent.

Bale veut aller au bout de son contrat et quitter le Real Madrid gratuitement