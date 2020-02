Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane envoie un message très fort à Gareth Bale !

Publié le 10 février 2020 à 7h30 par La rédaction

Le Real Madrid est allé prendre les trois points sur la pelouse d'Osasuna (4-1) ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 23e journée de la Liga. Au-delà du score, Zinédine Zidane a été satisfait de la prestation de Gareth Bale, qui vit pourtant une saison compliquée chez les Merengue.

Grâce à des buts d’Isco, de Sergio Ramos, de Lucas Vázquez et de Luka Jovic en toute fin de rencontre, le Real Madrid s’est imposé sans grande difficulté à Osasuna (4-1). Zinédine Zidane peut donc être très heureux de la prestation de ses joueurs, et même d'un en particulier. A l'issue du match, le Français a en effet soulevé la bonne prestation de Gareth Bale, et voit en lui un atout fondamental pour la suite de la saison.

« Nous comptons sur Gareth ! »