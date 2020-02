Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane se prononce sur le retour d’Hazard !

Publié le 9 février 2020 à 23h10 par La rédaction

Le Real Madrid a conforté sa première place au classement du championnat espagnol après sa victoire à Osasuna (4-1). Zinédine Zidane peut être heureux de la prestation de ses joueurs, orphelins d'Eden Hazard depuis novembre. A l'issue de la rencontre, l'entraîneur merengue s'est prononcé sur la situation du Belge.