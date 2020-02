Real Madrid

Real Madrid - Malaise : La sortie forte de Zidane sur Gareth Bale !

Publié le 9 février 2020 à 20h00 par La rédaction mis à jour le 9 février 2020 à 20h29

Alors qu'il n'avait pas pris part aux quatre dernières rencontres du Real Madrid en Liga, Gareth Bale a été titularisé par Zinedine Zidane face à Osasuna (4-1) ce dimanche. Un choix qui peut paraître étonnant au vu de l'actualité qui entoure les deux hommes et sur lequel est revenu l'entraîneur français.

Jeudi dernier, Gareth Bale a été aperçu en train de quitter le Santiago Bernabeu alors que le Real Madrid perdait 4 buts à 1 face à la Real Sociedad, en quart de finale de la Coupe du Roi. Après son transfert avorté l'été dernier, le Gallois ne semble pas vouloir apaiser les tensions avec Zinedine Zidane. Étonnement, le tacticien français l’a titularisé ce dimanche face à Osasuna alors que Bale revenait de blessure. Après la rencontre, Zidane a donné s'est prononcé sur la situation de l’attaquant merengue.

« Le problème, c'est que certains veulent que nous ayons un problème avec Gareth, mais il n'y en a pas »