Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zinedine Zidane démonte les propos du clan Bale !

Publié le 8 février 2020 à 17h30 par Th.B.

Alors que Gareth Bale n’a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid, l’agent du Gallois a révélé qu’il fallait que le staff technique merengue ne l’use pas trop à l’entraînement. Ce à quoi Zinedine Zidane a tenu à répondre. Explications.

Dans un entretien accordé à As, Jonathan Barnett a clarifié l’avenir de Gareth Bale. Selon son agent, le Gallois aime Madrid et compte bien rester au Real. L’ailier merengue ne fait plus l’unanimité en interne, peinant à trouver une certaine régularité, lui qui ne se distingue que par des coups d’éclat, notamment en Ligue des champions. Non épargné par les blessures depuis son arrivée en 2013 à la Casa Blanca , Gareth Bale ne devrait pas suivre un entraînement trop intensif à intervalle régulier d’après son agent. « Bale a eu beaucoup de blessures et ça l’inquiète. Il ne peut pas s’entraîner tout le temps, pas cinq jours par semaine. Il doit être utilisé à bon escient » . Voici le témoignage que Jonathan Barnett a tenu à As dans des propos rapportés par ESPN . Un message que n’a pas apprécié Zinedine Zidane.

Zidane assure à l’agent de Bale que l’attaquant tient le rythme des séances !