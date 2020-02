Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane satisfait de la victoire face à l'Atlético

Publié le 1 février 2020 à 23h10 par La rédaction

Vainqueur de l’Atlético Madrid (1-0) ce samedi, Zinedine Zidane a semblé satisfait du comportement de ses joueurs, moins de ses choix personnels.