Mercato - Real Madrid : Le clan Bale met les choses au clair sur sa situation !

Publié le 8 février 2020 à 8h30 par B.C.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Gareth Bale est continuellement annoncé sur le départ. Cependant, à en croire Jonathan Barnett, son agent, l’attaquant de 30 ans est heureux dans la capitale espagnole.

Cela n’est passé inaperçu pour personne, le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid a placé Gareth Bale dans une situation très délicate. Ouvertement poussé vers la sortie par le Français l’été dernier, l’attaquant de 30 ans est finalement resté dans la capitale espagnole, faute d’offre satisfaisante pour les deux parties. Mais rien ne s’est arrangé depuis le début de la saison (15 matches toutes compétitions confondues), entre pépins physiques et prestations décevantes, Gareth Bale ne convainc ni Zidane ni le public du Santiago Bernabéu. De quoi rendre son avenir incertain, mais à en croire Jonathan Barnett, son agent, la question ne se pose pas.

« Il n'y a pas de problème entre Zidane et Gareth »