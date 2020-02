Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Une opération XXL pour Lionel Messi ?

Publié le 8 février 2020 à 8h15 par T.M.

Avec la tempête qui frappe actuellement le FC Barcelone, Lionel Messi est annoncé sur le départ. Et visiblement, le PSG pourrait bien avoir une carte à jouer avec l’Argentin.

Verra-t-on enfin Lionel Messi ailleurs qu’au FC Barcelone ? Alors que l’Argentin dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de partir l’été prochain, La Pulga pourrait bien aller voir ailleurs. Ces derniers jours, suite au clash avec Eric Abidal, les rumeurs se sont multipliées concernant un possible départ de Messi en fin de saison. Pour aller où ? Alors que Pep Guardiola a assuré que le sextuple Ballon d’Or ne rejoindra pas Manchester City, le PSG pourrait être une destination possible.

Messi avec Neymar… au PSG ?