Mercato - Barcelone : Lionel Messi attendu en Premier League ?

Publié le 8 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Ayant créé une petite crise en interne au FC Barcelone après sa réponse franche à Éric Abidal sur les raisons du licenciement d’Ernesto Valverde, Lionel Messi est annoncé sur le départ pour Manchester City. Une arrivée de l’Argentin en Premier League plairait particulièrement à Carlo Ancelotti.

Partira, partira pas ? L’avenir de Lionel Messi semble plus flou que jamais. La faute à son intervention surprenante mardi soir dans la foulée de l’interview d’Éric Abidal à Sport . Durant ledit entretien, le secrétaire technique mettait partiellement la faute sur l’effectif du FC Barcelone pour le limogeage d’Ernesto Valverde. Des propos qui n’ont pas plu au capitaine du FC Barcelone qui a lâché une réponse virulente sur les réseaux sociaux. Depuis, Messi est annoncé sur le départ alors qu’il dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de quitter le FC Barcelone l’été prochain. Un transfert à Manchester City serait une opération probable, de quoi faire le bonheur de Carlo Ancelotti. Faudrait-il qu’il se réalise...

Ancelotti s’enflamme pour une arrivée de Messi en Premier League, mais...