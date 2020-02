Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce club de Premier League qui ouvre la porte à Lionel Messi !

Publié le 7 février 2020 à 21h30 par La rédaction

Face à la crise qui frappe actuellement le FC Barcelone, le flou est venu gagner l'avenir de Lionel Messi. Une situation qui attire forcément les convoitises et certains clubs aimeraient bien récupérer le sextuple Ballon d'Or.

Les propos d‘Eric Abidal autour de l’investissement des joueurs sous Ernesto Valverde n’ont pas plu à Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or l’avait d'ailleurs fait clairement savoir via son compte Instagram . « Les responsables de la direction sportive doivent aussi assumer leurs responsabilités et, surtout, les décisions qu'ils prennent. » avait-il lâché. Une guerre interne qui a alors relancé les rumeurs autour de l'avenir de l'Argentin, actuellement envoyé dans de nombreuses grosses écuries. Qui pourrait alors récupérer Messi ? Du côté de la Premier League, Bournemouth a fait un appel du pied très étonnant au joueur du FC Barcelone.

« On serait intéressé s'il est disponible ! »