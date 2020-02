Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le choix Villas-Boas est validé par un cadre du projet McCourt !

Publié le 8 février 2020 à 1h15 par G.d.S.S.

Nommé sur le banc de l’OM l’été dernier, André Villas-Boas est en train de réaliser une très bonne saison. Et ce choix fort semble emballer Morgan Sanson qui apprécie beaucoup le technicien portugais.

Suite au licenciement de Rudi Garcia à l’issue de l’exercice 2018-2019, la direction de l’OM a finalement opté pour le profil d’André Villas-Boas pour lui succéder. L’ancien entraîneur de Chelsea et Tottenham, malgré des moyens financiers très limités et des rapports assez particuliers avec sa direction, s’est confortablement installé à la deuxième place du championnat. Et Morgan Sanson a d’ailleurs validé le choix Villas-Boas à l’OM…

« Son arrivée a été bénéfique pour moi »