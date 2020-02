Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Morgan Sanson laisse planer un doute sur son avenir !

Publié le 7 février 2020 à 14h00 par G.d.S.S. mis à jour le 7 février 2020 à 14h01

Alors qu’il fait l’objet de nombreuses convoitises en Angleterre depuis plus de six mois, Morgan Sanson a évoqué son avenir avec l’OM ce vendredi. Et le milieu de terrain phocéen reste très énigmatique…

Après André Villas-Boas et Dimitri Payet, c’est désormais un autre homme fort de l’OM qui laisse planer un léger doute sur son avenir au club la saison prochaine : Morgan Sanson ! Le milieu de terrain de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’OM, aurait la cote en Premier League, d’autant que West Ham a dégainé une offre le concernant comme Le 10 Sport vous l’a révélé. Mais qu’en sera-t-il l’été prochain ? Sanson envisage-t-il de quitter l’OM pour franchir un palier dans sa carrière ?

« Pas le moment d’en parler »