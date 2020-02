Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé donnerait un coup de pouce pour le recrutement !

Publié le 7 février 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors qu’Ousmane Dembélé sera éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison, cette blessure permettrait au FC Barcelone de faire quelques économies et de pouvoir envisager l’arrivée d’un attaquant.

Victime d’une rechute, Ousmane Dembélé souffre d’une rupture complète biceps fémoral et sera prochainement opéré en Finlande. L’attaquant français du FC Barcelone devrait donc être éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison, ce qui ne fait pas les affaires du club catalan qui doit également se passer des services de Luis Suarez pour quelques semaines. Mais cette blessure de Dembélé pourrait apporter une bonne nouvelle au Barça…

Barcelone économise 5M€ sur l’opération Dembélé